காஞ்சிபுரத்தில் வரும் 13ல் வேலை வாய்ப்பு முகாம்

UPDATED : நவ 10, 2026 06:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:01 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில், வரும் 13ம் தேதி தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் இருக்கும், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில், வரும் 13ம் தேதி காலை 9:00 மணி அளவில் நடக்கும் முகாமில், 100க்கும் மேற்பட்ட தனியார் நிறுவன அதிகாரிகள் பங்கேற்று, நேர்காணல் நடத்த உள்ளனர்.
இதில், 18 – 35 வயது வரையிலான, பட்டதாரிகள், டிப்ளமோ, ஐ.டி.ஐ, 10ம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 படித்தவர்கள் தங்களின் அசல் கல்வி சான்றிதழ்கள் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்துடன் பங்கேற்கலாம்.
கூடுதல் விபரங்களுக்கு, 044- – 27237124 என்ற தொலைபேசி எண்ணில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.