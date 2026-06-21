காஞ்சி மடாதிபதிகள் சாதுர்மாஸ்ய விரதம்: வியாச பூஜையுடன் தொடக்கம்
காஞ்சி மடாதிபதிகள் சாதுர்மாஸ்ய விரதம்: வியாச பூஜையுடன் தொடக்கம்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:56 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
காஞ்சிபுரம்:காஞ்சிபுரம் மடாதிபதி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், இளைய மடாதிபதி சத்ய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஆகிய இருவரும், குருபூர்ணிமா தினத்தையொட்டி, ஒரிக்கையில் உள்ள மகா சுவாமிகள் மணி மண்டபத்தில், சாதுர்மாஸ்ய விரதத்தை வியாச பூஜையுடன் நேற்று தொடங்கினர்.
துறவியர்கள் தங்களது ஆன்மிக பலத்தை மேலும் பெருக்கிக் கொள்ள அனுஷ்டிக்கும் விரதம் சாதுர்மாஸ்ய விரதம். இந்த விரதத்தினை காஞ்சி மடாதிபதி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், இளைய மடாதிபதி சத்ய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஆகிய இருவரும் நேற்று, காஞ்சிபுரம் அருகே ஓரிக்கையில் அமைந்துள்ள மகா சுவாமிகள் மணி மண்டபத்தில் தொடங்கினர்.
குருபரம்பரையினருக்கு செய்யும் வியாச பூஜையுடன் சாதுர்மாஸ்ய விரதம் தொடங்கியது.
ஸ்ரீகிருஷ்ண பஞ்சகா, திராவிடச்சாரியா பஞ்சகா, வியாச பஞ்சகா, குரு பஞ்சகா, சங்கராசாரியா பஞ்சகா உட்பட ஐந்து வகையான குருமார்களை பூஜை மண்டபத்துக்கு விரத மந்திரங்களின் மூலம் அழைத்து அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக சிறப்பு அர்ச்சனை, தீபாராதனை ஆகியனவற்றை மடாதிபதி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் செய்தார்.
நிறைவாக சங்கரமடத்தில் தொன்று தொட்டு பாரம்பரிய பூஜையான சாலக்கிராமத்துக்கு பூஜை நடந்தது. இதைத் தொடர்ந்து கிருஷ்ணருக்கு அபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனைகள் நிறைவு பெற்று பக்தர்களுக்கு வியாச அட்சதை பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது.
முதல் நாள் விரத பூஜை நிகழ்ச்சியை காண்பதற்காக அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகள், வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று, தரிசனம் செய்தனர்.
இந்த விரதத்தை, மடாபதிபதிகள் இருவரும், செப்., 26ம் தேதி பவுர்ணமி தினத்தில் நிறைவு செய்கின்றனர்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை சங்கர மடத்தின் ஸ்ரீகாரியம் சல்லா விஸ்வநாத சாஸ்திரி, மேலாளர் சுந்தரேச அய்யர், முகாம் மேலாளர் ஜானகிராமன் ஆகியோர் செய்துள்ளனர்.