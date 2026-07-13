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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/﻿ காஞ்சி பேருந்து நிலைய நேர காப்பாளர் இல்லாததால் பஸ்கள் விபரம் தெரியாமல் பயணியர் சிரமம்

﻿ காஞ்சி பேருந்து நிலைய நேர காப்பாளர் இல்லாததால் பஸ்கள் விபரம் தெரியாமல் பயணியர் சிரமம்

﻿ காஞ்சி பேருந்து நிலைய நேர காப்பாளர் இல்லாததால் பஸ்கள் விபரம் தெரியாமல் பயணியர் சிரமம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:50 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:50 AM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில், 'டைம் கீப்பர்' எனும் நேர காப்பாளர் அலுவலகத்தில், உதவி பொறியாளர் இல்லாததால், பேருந்துகளின் வருகை, புறப்பாடு குறித்த விபரம் அறியமுடியாமல், பயணியர் சிரமப்படுகின்றனர்.

காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில், சென்னை கோயம்பேடு, பூந்தமல்லி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும் தடம் எண் '76பி, 76சி' உள்ளிட்ட அரசு பேருந்துகளுக்கான, 'டைம் கீப்பர்' எனும் நேர காப்பாளர் அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது.

இங்கு பணியில் இருக்கும், பேருந்து நிலைய உதவி பொறியாளரிடம், காஞ்சியில் இருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்கு இயக்கப்படும் பேருந்துகள், அவற்றின் வருகை மற்றும் புறப்பாடு குறித்து பயணியர் விபரம் அறிந்து வந்தனர்.

இந்நிலையில் இங்கு பணிபுரிந்து வந்த உதவி பொறியாளர், 15 நாட்களுக்கு முன், கோயம்பேடு பணி மனைக்கு மாற்றப்பட்டார்.

இதனால், காலியாக உள்ள உதவி பொறியாளர் பணியிடம் நிரப்பப்படாததால், பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள நேர காப்பாளர் அலுவலகம், அலுவலர் இன்றி வெறிச்சோடி உள்ளது. பயணியர் தாங்கள் பயணிக்க வேண்டிய பேருந்து குறித்து விபரம் அறிய முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.

காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலைய நேர காப்பாளர் அலுவலகத்தில், காலியாக உள்ள உதவி பொறியாளர் பணியிடத்தை உடனே நிரப்ப அரசு போக்குவரத்து கழகம், காஞ்சிபுரம் மண்டல நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

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