ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் காஞ்சி மாவட்டத்தினர் பங்கேற்க முடிவு
ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் காஞ்சி மாவட்டத்தினர் பங்கேற்க முடிவு
ADDED : நவ 18, 2026 08:27 PM
காஞ்சிபுரம்: சென்னையில் வரும் 21ம் தேதி நடைபெற உள்ள ஆசிரியர்களின் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில், மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் திரளாக பங்கேற்பது என, காஞ்சிபுரத்தில் இன்று (நவ.,18) நடந்த, காஞ்சி மாவட்ட போராட்ட குழு ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு ஓய்வு பெற்ற பள்ளி, கல்லுாரி ஆசிரியர் நலச்சங்கம், ஆசிரியர் அலுவலர் ஊதிய பாதுகாப்பு நலச்சங்கதின், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட போராட்ட குழு நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ராய் சாலமன், இளங்கோவன், அசுந்தா ஆகியோர் தலைமையில் இன்று காஞ்சிபுரத்தில் நடந்தது.
இதில், தமிழ்நாடு தர ஊதியம் 5,400 ரூபாயால் பாதிக்கப்பட்ட 4,353 ஆசிரியர்களுக்கு, நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி ஊதியப் பலன்களை வழங்க வலியுறுத்தி, ஆசிரியர்கள் போராட்டக் குழு சார்பில், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் விளையாட்டு அரங்கம் அருகில், வரும் 21ம் தேதி உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற உள்ளது.
இதில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உறுப்பினர்கள், பொறுப்பாளர்கள் என அனைவரும் திரளாக பங்கேற்பது என முடிவு செய்யப்பட்டது.