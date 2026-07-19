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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/﻿ காஞ்சி மாவட்ட புதிய மைய நூலக பணி இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியது 40,000 புத்தகங்கள் வருகை

﻿ காஞ்சி மாவட்ட புதிய மைய நூலக பணி இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியது 40,000 புத்தகங்கள் வருகை

﻿ காஞ்சி மாவட்ட புதிய மைய நூலக பணி இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியது 40,000 புத்தகங்கள் வருகை

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:54 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:54 AM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வாசகர்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்து வந்த மாவட்ட மைய நுாலகம், 6 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்படும் கட்டட பணி, இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த நுாலகத்திற்காக 40,000 புதிய புத்தகங்கள் வந்துள்ளதாக, மாவட்ட நுாலக அலுவலர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்தார்.

காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்ட பின்னும், இரு மாவட்டங்களுக்கும் பொதுவாக, செங்கல்பட்டு மாவட்ட மைய நுாலகமே செயல்பட்டு வந்தது.

ஒரு மாதத்தில் திறப்பு இதனால், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கு என, தனி மைய நுாலகம் மற்றும் மாவட்ட நுாலக அலுவலர் நியமிக்க வேண்டும் என, வாசகர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

கடந்த 2023ம் ஆண்டு, காஞ்சிபுரத்தில் புதிய மாவட்ட மைய நுாலகம் கட்டுவதற்காக நுாலக துறை, 6 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியது. ஆனால், இடம் கிடைக்காததால் சில மாதங்கள் இழுபறியானது.

பின், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே, 35 சென்ட் அரசு நிலத்தை மாவட்ட நிர்வாகம் ஒதுக்கியதை தொடர்ந்து, கடந்தாண்டு கட்டுமான பணி தொடங்கியது.

தற்போது கட்டட பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், ஒரு மாதத்திற்குள் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்து, நுாலகம் திறக்கப்படும் என, மாவட்ட நுாலக அலுவலர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்தார்.

நவீன வசதி புதிய மாவட்ட மைய நுாலகத்திற்காக ஏற்கனவே, 40,000 புதிய புத்தகங்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ், ஆங்கிலம் உட்பட பல்வேறு மொழிகளில் இலக்கியம், அறிவியல், வரலாறு, போட்டி தேர்வு, தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளையும் உள்ளடக்கிய நுால்கள் இதில் இடம்பெற உள்ளன.

மேலும், நவீன வசதிகளுடன் அமைக்கப்படும் இந்த மைய நுாலகத்தில், போட்டி தேர்வுகளுக்கான சிறப்பு படிப்பகம், குழந்தைகளுக்கான தனிப்பிரிவு, நாளிதழ் மற்றும் இதழ்கள் வாசிப்பு அரங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதனால், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மாணவ -- மாணவியரும், போட்டி தேர்வர்களும், வாசிப்பு ஆர்வலர்களும் ஒரே இடத்தில் நுாலக சேவைகளை பெறும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

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