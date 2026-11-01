3 மாதமாக மின் இணைப்புக்காக காத்திருக்கும் காஞ்சி நுாலகம்: ரூ.6 கோடி வரிப்பணம் வீணாகும் அவலம்
3 மாதமாக மின் இணைப்புக்காக காத்திருக்கும் காஞ்சி நுாலகம்: ரூ.6 கோடி வரிப்பணம் வீணாகும் அவலம்
UPDATED : அக் 31, 2026 04:27 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:24 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே, ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள மாவட்ட மைய நுாலகத்திற்கு, மின் இணைப்பு பெறாததால், மூன்று மாதங்களாக திறப்பு விழா காணாமல் பூட்டியே வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மக்கள் வரிப்பணம் வீணாகும் அபாயம் உள்ளது.
காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்ட பின், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கென தனியாக மைய நுாலகம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது. இதையடுத்து, காஞ்சிபுரத்தில் புதிய மாவட்ட மைய நுாலகம் அமைக்க, நுாலகத்துறை சார்பில் ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது.
இடம் தேர்வு செய்வது, கட்டட அனுமதி பெறுவது உள்ளிட்ட பணிகளில் ஏற்பட்ட தாமதத்தால், நுாலகம் அமைக்கும் திட்டம் நீண்ட காலமாக இழுபறியில் இருந்தது. பின், கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே, அரசு நிலம் ஒதுக்கப்பட்டு, கடந்த ஜூலை மாதம் அனைத்து பணிகளும் முடிந்தன.
தற்போது, தமிழ், ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் உள்ள இலக்கியம், அறிவியல், வரலாறு, தொழில்நுட்பம் மற்றும் போட்டி தேர்வுகள் தொடர்பான புத்தகங்கள் என, 40,000 புத்தகங்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், போட்டி தேர்வர்களுக்கான சிறப்பு படிப்பகம், குழந்தைகளுக்கான தனிப்பிரிவு, நாளிதழ்கள் மற்றும் இதழ்கள் படிப்பதற்கான அரங்கு உள்ளிட்ட வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குழந்தைகளுக்கும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் தனித்தனி பிரிவுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
கட்டுமான பணிகள் முழுமையாக முடிந்த நிலையில், இன்னும் நுாலகம் திறக்கப்படாததால், வாசகர்கள், மாணவர்கள், போட்டி தேர்வுக்கு படிப்போர் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே, நுாலகத்தை உடனே பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாசகர்கள் மற்றும் போட்டி தேர்வர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, நுாலக துறை அதிகாரி கூறுகையில், ‘கட்டுமான பணி முழுமையாக முடிந்துவிட்டது. நுாலகத்திற்கு மின் இணைப்பு மட்டும் வாங்க வேண்டியுள்ளது. கலெக்டரிடமும் இதுகுறித்து தெரிவித்துள்ளோம். சில நாட்களிலேயே நுாலகம் திறக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு வந்துவிடும்’ என்றார்.