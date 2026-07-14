காஞ்சி புதிய பேருந்து நிலையம் வழக்கு ஜூலை 22ல் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணை
காஞ்சி புதிய பேருந்து நிலையம் வழக்கு ஜூலை 22ல் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:03 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் புதிய பேருந்து நிலையம் தொடர்பான வழக்கு, வரும் 22ம் தேதி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது. அன்றைய தினம் முக்கிய உத்தரவுகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
காஞ்சிபுரம் நகருக்கான புதிய பேருந்து நிலையம், பொன்னேரிக்கரை பகுதியில் அமைக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்தது. அங்குள்ள, 19 ஏக்கர் இடத்தை தேர்வு செய்த மாவட்ட நிர்வாகம் அதற்கான உத்தரவுகளை கடந்தாண்டு பிறப்பித்தது.
ஆனால், தனியார் பாலிடெக்னிக் அறக்கட்டளை அந்த இடத்தை உரிமை கோருகிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில், அந்த இடம் அரசு தோப்பு புறம்போக்கு என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
புதிய பேருந்து நிலையம் கட்ட 35 கோடி ரூபாயில் டெண்டர் பணிகளும் முடிந்தன. ஆனால், நீதிமன்ற வழக்கு காரணமாக, பேருந்து நிலைய பணிகள் முடங்கியுள்ளன.
உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு, தனியார் பாலிடெக்னிக் அறக்கட்டளைக்கு எதிராக வந்ததால், உச்ச நீதிமன்றத்தில் தனியார் அறக்கட்டளை நிர்வாகம் வழக்கு தொடுத்துள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த போது, பேருந்து நிலையம் அமையும் அந்த 19 ஏக்கர் இடத்தை பாலிடெக்னிக் தரப்பிலும், மாநகராட்சி தரப்பிலும் சர்வே செய்து, அறிக்கை தர உத்தரவிடப்பட்டது.
இடத்தை சர்வே செய்ய, சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து திட்டத்தின் உறுப்பினர் செயலர் ஜெயகுமார் உள்ளிட்ட இருவர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
சர்வே பணிகள் முடிந்து, மே 12ம் தேதி, அறிக்கை சமர்ப்பிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், சர்வே பணிகள் முடியவில்லை.
இதனால், ஜூலை 22ம் தேதிக்கு, அடுத்தகட்ட விசாரணைக்கு நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது. சர்வே பணிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், அதன்படி, ஜூலை 22ம் தேதி, நீதிமன்றத்தில் சர்வே செய்த அறிக்கையை இரு தரப்பிலும் தாக்கல் செய்வார்கள் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில், அன்றைக்கு முக்கிய உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படும் என, பலரும் எதிர்பார்க்கின்றனர்.