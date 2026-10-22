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மாநில அளவிலான வாள்வீச்சு போட்டி காஞ்சி மாணவிக்கு வெண்கல பதக்கம்
மாநில அளவிலான வாள்வீச்சு போட்டி காஞ்சி மாணவிக்கு வெண்கல பதக்கம்
ADDED : அக் 20, 2026 08:16 PM
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காஞ்சிபுரம்: சென்னையில் நடந்த, கல்லுாரி மாணவியருக்கான மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பைக்கான வால்வீச்சு போட்டியில், காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த கல்லுாரி மாணவி வெண்கல பதக்கம் வென்றுள்ளர்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில், மாநில அளவில் முதல்வர் கோப்பைக்கான பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் சென்னையில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
இதில், கல்லுாரி மாணவியருக்கான வாள்வீச்சு போட்டியில் பங்கேற்ற, சென்னை பி.எஸ்.அப்துர் ரஹ்மான் கிரசன்ட் கல்லுாரியில், நான்காம் ஆண்டு, சட்டப்படிப்பு படித்து வரும், காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த மாணவி ஜனனி, 20, வெண்கலம் பதக்கம் வென்று, பெருமை சேர்த்துள்ளார்.