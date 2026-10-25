காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இன்று இனிதாக பகுதி

ADDED : செப் 28, 2026 02:41 PM
என்.எஸ்.எஸ்., திட்ட சிறப்பு முகாம் * பங்கேற்பு: பெரிய காஞ்சிபுரம் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி என்.எஸ்.எஸ்., எனப்படும் நாட்டு நலப்பணித்திட்ட மாணவியர், டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி, அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி வளாகம், திருக்காலிமேடு, காஞ்சிபுரம், காலை 10:00 மணி.
சந்தனகுட உருஸ் உத்சவம் * சந்தனம் மற்றும் பிரசாதம் வழங்கல், ஹஜ்ரத் சையத் ஷாஹ் ஹமீது அவுலியா பாதுஷா சிஷ்தி தர்கா, செங்கழுநீரோடை வீதி, காஞ்சிபுரம், காலை 6:00 மணி.
ராகு கால பூஜை விஷ்ணு துர்க்கையம்மன் கோவில், ரெட்டிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், மாலை 3:00 மணி முதல், 4:30 மணி வரை.
* துர்க்கை அம்மன் கோவில், சன்னிதி தெரு, உத்திரமேரூர், மாலை 3:00 மணி முதல், 4:30 மணி வரை.
மங்கல வார பூஜை * முத்தாலம்மன் கோவில், வாலாஜாபாத், இரவு 7:00 மணி.
திருஅவதார திருநாள் * வேதாந்த தேசிகரின் 758வது திருநக்ஷத்திரம், ஸ்ரீபெரும்புதுார் எல்லையில் வேதாந்த தேசிகருக்கு மாலை மரியாதை, பிரியாவிடை அளித்தல், ஸ்ரீநிவாஸ பெருமாள், வேதாந்த தேசிகர் கோவில், ஸ்ரீபெரும்புதுார், காலை 5:30 மணி.
சொற்பொழிவு * தலைப்பு:- கம்பராமாயணம், சொற்பொழிவாளர்: கல்லுாரி முதல்வர் வெங்கடேசன், ஏற்பாடு: தமிழ்துறை, காஞ்சி கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி கீழம்பி, காஞ்சிபுரம். காலை 11:00 மணி.
சங்கடஹர சதுர்த்தி சிறப்பு வழிபாடு * காசி விஸ்வநாதர் மற்றும் வன்னீஸ்வரர் கோவில், தேரடி அருகில், காந்தி சாலை, காஞ்சிபுரம், மாலை, 5:00 மணி.
* திருக்கச்சியம்பதி விநாயகர் கோவில், டி.கே.நம்பி தெரு, சின்ன காஞ்சிபுரம், மாலை 5:00 மணி.
* சிந்தாமணி விநாயகர் கோவில், பாலாஜி நகர், திருக்காலிமேடு, காஞ்சிபுரம், மாலை 5:00 மணி.
* சித்தி, புத்தி காசி விநாயகர் கோவில், புதுப்பாளையம் தெரு வடகோடி, பிள்ளையார்பாளையம், காஞ்சிபுரம், மாலை 5:00 மணி.
சிறப்பு அபிஷேகம் * பரணி நட்சத்திரம், சிறப்பு அபிஷேகம், நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவில், உக்கம்பெரும்பாக்கம், காலை 7:30 மணி.
திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு
* பள்ளி மாணவ- – மாணவியருக்கான இலவச திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு, பயிற்சியாளர்கள்:புலவர் பரமானந்தம், குறள் அமிழ்தன், குறள் கவுசல்யா, குறள் நாகராஜன், ஏற்பாடு: உலகப்பொதுமறை திருக்குறள் பேரவை, கச்சபேஸ்வரர் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 6:30 – 7:30 மணி வரை; மாலை 5:30 – 6:45 மணி வரை.
அன்னதானம்
* மூன்று வேளையும் அன்னதானம், காஞ்சி அன்னசத்திரம், ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 16 கால் மண்டபம் அருகில், காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பிற்பகல் 12:30 மணி; இரவு 7:30 மணி.
* அன்னதான சேவை திட்டத்தின் கீழ் 365 நாட்கள் அன்னதானம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கிரான்ட் ரோட்டரி சங்கம், ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், ராஜ வீதி, காஞ்சிபுரம், பிற்பகல் 12:00 மணி.
* ராமலிங்க அடிகள் அருள் நிலையம், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், உபயம்: வரலாற்று நகர அரிமா சங்கம், பல்லவன் நகரம், தொன்மை நகரம், மற்றும் அண்ணா அரிமா சங்கம், பிற்பகல் 12:00 மணி;திருவருட்பா விளக்கவுரை, நிகழ்த்துபவர்: ஜோதி வீ.கோட்டீஸ்வரன், இரவு 7:00 மணி.