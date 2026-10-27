காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இன்று இனிதாக பகுதி

ADDED : செப் 29, 2026 03:42 PM
என்.எஸ்.எஸ்., திட்ட சிறப்பு முகாம் * பங்கேற்பு: பெரிய காஞ்சிபுரம் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி என்.எஸ்.எஸ்., எனப்படும் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட மாணவியர், சத்யநாத சுவாமி பிரமராம்பிகை கோவில் வளாகத்தில் துாய்மைப் பணி, காஞ்சிபுரம், காலை 10:00 மணி.
* பங்கேற்பு: நாயகன்பேட்டை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி என்.எஸ்.எஸ்., எனப்படும் நாட்டு நலப்பணித்திட்ட மாணவர்கள், சட்ட விழிப்புணர்வு, சிறப்புரை: வழக்கறிஞர் சக்திவேல், திம்மையன்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், மாலை 3:00 மணி.
சந்தனகுட உருஸ் உத்சவம் * தமிழ் இஸ்லாமிய இன்னிசை கச்சேரி, ஹஜ்ரத் சையத் ஷாஹ் ஹமீது அவுலியா பாதுஷா சிஷ்தி தர்கா, செங்கழுநீரோடை வீதி, காஞ்சிபுரம், இரவு 10:00 மணி.
சொற்பொழிவு * தலைப்பு: கலியுகம் கண்ட முருகப்பெருமான் தரிசனம், சொற்பொழிவாளர்: புல்லம்பாக்கம் வீரராகவன், ஏற்பாடு: திருக்குமரகோட்ட திருக்கோயில் வழிபாட்டுக்குழு, குமரகோட்டம், காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
* காஞ்சி புராணம் இரண்டாவது பாகம் தொடர் சொற்பொழிவு, சொற்பொழிவாளர்: சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி தமிழ்துறை பேராசிரியர் முனைவர் சரவண தெய்வசிகாமணி, தொண்டை மண்டல ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் திருமடம், உபதலைவர் பரமசிவம் தெரு, பெரிய காஞ்சிபுரம், மாலை 6:00 மணி.
சிறப்பு அபிஷேகம் * கிருத்திகை நட்சத்திரம், சிறப்பு அபிஷேகம், நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவில், உக்கம்பெரும்பாக்கம், காலை 7:30 மணி.
* கமலவல்லி தாயார் சமேத அழகிய மணவாளப் பெருமாள் கோவில், ஏரிவாய் கிராமம், முத்தியால்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.
திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு * பள்ளி மாணவ- – மாணவியருக்கான இலவச திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு, பயிற்சியாளர்கள்:புலவர் பரமானந்தம், குறள் அமிழ்தன், குறள் கவுசல்யா, குறள் நாகராஜன், ஏற்பாடு: உலகப்பொதுமறை திருக்குறள் பேரவை, கச்சபேஸ்வரர் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 6:30–7:30 மணி வரை; மாலை 5:30– 6:45 மணி வரை.
அன்னதானம் * மூன்று வேளையும் அன்னதானம், காஞ்சி அன்னசத்திரம், ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 16 கால் மண்டபம் அருகில், காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பிற்பகல் 12:30 மணி; இரவு 7:30 மணி.
* அன்னதான சேவை திட்டத்தின் கீழ் 365 நாட்கள் அன்னதானம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கிரான்ட் ரோட்டரி சங்கம், ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், ராஜ வீதி, காஞ்சிபுரம், பிற்பகல் 12:00 மணி.
* ராமலிங்க அடிகள் அருள் நிலையம், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், உபயம்: வரலாற்று நகர அரிமா சங்கம், பல்லவன் நகரம், தொன்மை நகரம், மற்றும் அண்ணா அரிமா சங்கம், பிற்பகல் 12:00 மணி.