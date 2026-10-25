இனிதாக பகுதி: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

UPDATED : செப் 30, 2026 03:46 PM
ADDED : செப் 30, 2026 03:01 PM
என்.எஸ்.எஸ்., திட்ட சிறப்பு முகாம்
பங்கேற்பு: பெரிய காஞ்சிபுரம் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி, என்.எஸ்.எஸ்., எனப்படும் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட மாணவியர், சைபர் குற்றங்களில் இருந்து பெண்கள் தப்பிக்கும் வழிகள் குறித்த விழிப்புணர்வு, காஞ்சிபுரம், காலை 10:00 மணி.
* பங்கேற்பு: நாயகன்பேட்டை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி என்.எஸ்.எஸ்., எனப்படும் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட மாணவ -- மாணவியர், மரக்கன்று நடுதல், திம்மையன்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், காலை 10:00 மணி.
பால் அபிஷேகம் * தன்வந்திரி பாபாவுக்கு பால் அபிஷேக அலங்காரம் மற்றும் ஆரத்தி, குபேர விநாயகர் கோவில், பேராசிரியர் நகர் பகுதி - 2, ஓரிக்கை, காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பஜனை, இரவு 7:00 மணி; ஆரத்தி, இரவு 7:30 மணி; அன்னதானம், இரவு 8:00 மணி.
குருவார சிறப்பு அபிஷேகம் * சிம்ம தட்சிணாமூர்த்திக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், வியாக்ரபுரீஸ்வரர் கோவில், திருப்புலிவனம், உத்திரமேரூர், காலை 5:45 மணி.
* குரு பகவான் சன்னிதி, காயோரோகணீஸ்வரர் கோவில், முடங்கு வீதி, பிள்ளையார்பாளையம், காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
சொற்பொழிவு * பெரிய புராணம் தொடர் சொற்பொழிவு, தலைப்பு: முருக நாயனார் மற்றும் மூர்த்தி நாயனார், சொற்பொழிவாளர்: புலவர் மெய் பூங்கோதை, ஏற்பாடு: இந்து சமய மன்றம் மற்றும் குருவார வழிபாட்டு மன்றம், மஹா ஸ்வாமிகள் பிருந்தாவனம், சங்கரமடம், காஞ்சிபுரம், காலை 11:00 மணி.
* தலைப்பு:- இளமையாய் இருக்கும்போது இனித்த உடல் முதுமையில் கசக்கிறது- -- திருமூலர், சொற்பொழிவாளர்: கல்லுாரி முதல்வர் வெங்கடேசன், ஏற்பாடு: தமிழ் துறை, காஞ்சி கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி கீழம்பி, காஞ்சிபுரம். காலை 11:00 மணி.
சிறப்பு அபிஷேகம் * ரோகிணி நட்சத்திரம், சிறப்பு அபிஷேகம், நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவில், உக்கம்பெரும்பாக்கம், காலை 7:30 மணி.
* லலிதாம்பிகை சமேத வேதபுரீஸ்வரர் கோவில், செங்கல்பட்டு சாலை, மேலச்சேரி கிராமம், காலை 8:00 மணி.
திருப்பள்ளியெழுச்சி * பெருஞ்சோதி தரிசனம், திருபுண்ணியநாகேச்சுரர் கோவில், பள்ளிக்கூட தெரு, மதுரா மோட்டூர், சின்னய்யன்குளம், ஓரிக்கை, காஞ்சிபுரம், காலை 5:30 மணி; அன்னதானம், மதியம் 1:00 மணி.
திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு * பள்ளி மாணவ- - மாணவியருக்கான இலவச திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு, பயிற்சியாளர்கள்:புலவர் பரமானந்தம், குறள் அமிழ்தன், குறள் கவுசல்யா, குறள் நாகராஜன், ஏற்பாடு: உலகப் பொதுமறை திருக்குறள் பேரவை, கச்சபேஸ்வரர் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 6:30 - 7:30 மணி வரை; மாலை 5:30 - 6:45 மணி வரை.
அன்னதானம் * மூன்று வேளையும் அன்னதானம், காஞ்சி அன்னசத்திரம், ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 16 கால் மண்டபம் அருகில், காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பிற்பகல் 12:30 மணி; இரவு 7:30 மணி.
* அன்னதான சேவை திட்டத்தின் கீழ் 365 நாட்கள் அன்னதானம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கிரான்ட் ரோட்டரி சங்கம், ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், ராஜ வீதி, காஞ்சிபுரம், பிற்பகல் 12:00 மணி.
* ராமலிங்க அடிகள் அருள் நிலையம், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், உபயம்: வரலாற்று நகர அரிமா சங்கம், பல்லவன் நகரம், தொன்மை நகரம், மற்றும் அண்ணா அரிமா சங்கம், பிற்பகல் 12:00 மணி; திருவருட்பா விளக்கவுரை, நிகழ்த்துபவர்: ஜோதி வீ.கோட்டீஸ்வரன், இரவு 7:00 மணி.