காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இன்று இனிதாக பகுதி

UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 02:44 PM
ஆன்மிகம்
பால் அபிஷேகம்
* தன்வந்திரி பாபாவுக்கு பால் அபிஷேக அலங்காரம் மற்றும் ஆரத்தி, குபேர விநாயகர், பகவதி புவனேஸ்வரியம்மன், தேவி கருமாரியம்மன், அய்யப்பன், பாலமுருகன், கால பைரவர், தன்வந்திரி பாபா மற்றும் நவக்கிரஹ கோவில், பேராசிரியர் நகர் பகுதி – 2, ஓரிக்கை, காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பஜனை, இரவு 7:00 மணி; ஆரத்தி, இரவு 7:30 மணி; அன்னதானம், இரவு 8:00 மணி.
சிறப்பு அபிஷேகம்
* சிம்ம தட்சிணாமூர்த்திக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், வியாக்ரபுரீஸ்வரர் கோவில், திருப்புலிவனம், உத்திரமேரூர், காலை 5:45 மணி.
* குரு பகவான் சன்னிதி, காயோரோகணீஸ்வரர் கோவில், முடங்கு வீதி, பிள்ளையார்பாளையம், காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
திருவாசகம் ஓதுதல்
* ஏற்பாடு: கச்சபேஸ்வரர் திருமுறை அமைப்பு, ஐராவதேஸ்வரர் கோவில், ராஜவீதி, காஞ்சிபுரம், காலை 9:30 மணி.
திருப்பள்ளியெழுச்சி
* பெருஞ்சோதி தரிசனம், திருபுண்ணியநாகேச்சுரர் கோவில், பள்ளிக்கூட தெரு, மதுரா மோட்டூர், சின்னய்யன்குளம், ஓரிக்கை, காஞ்சிபுரம், காலை 5:30 மணி; அன்னதானம், மதியம் 1:00 மணி.
சொற்பொழிவு
* தலைப்பு: அறுபடைவீட்டு அழகன் – திருசெந்துார், சொற்பொழிவாளர்: பள்ளி தலைமை ஆசிரியை பரிமளா, ஏற்பாடு: இந்து சமய மன்றம் மற்றும் குருவார வழிபாட்டு மன்றம், மஹா ஸ்வாமிகள் பிருந்தாவனம், சங்கரமடம், காஞ்சிபுரம், காலை 11:00 மணி.
* தலைப்பு: நிலம்- இடம் -தகராறு சிக்கல்களுக்கு திருக்குறள் தரும் தீர்வுகள், சொற்பொழிவாளர்: கல்லுாரி முதல்வர் வெங்கடேசன், ஏற்பாடு: தமிழ்துறை, காஞ்சி கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி கீழம்பி, காஞ்சிபுரம். காலை 11:00 மணி.
பொது
ஓவிய கண்காட்சி
* ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் ஆசிய பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையம் மற்றும் சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி, மஹா ஸ்வாமிகள் கலையரங்கம், சங்கரா கல்லுாரி, ஏனாத்துார், காஞ்சிபுரம், காலை 10:00 மணி.
திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு
* பள்ளி மாணவ- – மாணவியருக்கான இலவச திருக்குறள் பயிற்சி வகுப்பு, பயிற்சியாளர்கள்:புலவர் பரமானந்தம், குறள் அமிழ்தன், குறள் கவுசல்யா, குறள் நாகராஜன், ஏற்பாடு: உலகப்பொதுமறை திருக்குறள் பேரவை, கச்சபேஸ்வரர் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 6:30 – 7:30 மணி வரை; மாலை 5:30 – 6:45 மணி வரை.
அன்னதானம்
* மூன்று வேளையும் அன்னதானம், காஞ்சி அன்னசத்திரம், ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 16 கால் மண்டபம் அருகில், காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பிற்பகல் 12:30 மணி; இரவு 7:30 மணி.
* அன்னதான சேவை திட்டத்தின் கீழ் 365 நாட்கள் அன்னதானம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கிரான்ட் ரோட்டரி சங்கம், ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், ராஜ வீதி, காஞ்சிபுரம், பிற்பகல் 12:00 மணி.
* ராமலிங்க அடிகள் அருள் நிலையம், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், உபயம்: வரலாற்று நகர அரிமா சங்கம், பல்லவன் நகரம், தொன்மை நகரம், மற்றும் அண்ணா அரிமா சங்கம், பிற்பகல் 12:00 மணி; திருவருட்பா விளக்கவுரை, நிகழ்த்துபவர்: ஜோதி வீ.கோட்டீஸ்வரன், இரவு 7:00 மணி.