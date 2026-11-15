காஞ்சிபுரம் வரலாறு, பட்டு நெசவை விளக்கும் ‘ரீல்ஸ்’ போட்டி: அவகாசம் நவ.,30 வரை நீட்டிப்பு
காஞ்சிபுரம் வரலாறு, பட்டு நெசவை விளக்கும் ‘ரீல்ஸ்’ போட்டி: அவகாசம் நவ.,30 வரை நீட்டிப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 05:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:04 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அதிகம் அறியப்படாத வரலாற்று சின்னங்கள், பட்டு நெசவுத் தொழிலை விளக்கும் வகையில், இன்ஸ்டாகிராம் ‘ரீல்ஸ்’ வீடியோ போட்டி, நவ.,13 ம் தேதியுடன் முடிவடைந்த நிலையில், நவ.,30ம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா அறிவித்துள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அதிகம் அறியப்படாத தொல்லியல் தளங்கள், பல்லவர் கால நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் புவிசார் குறியீடு பெற்ற காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவைகளின் சிறப்புகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் வீடியோ போட்டி நடத்தப்படுகிறது.
கடந்த அக்., 26ம் தேதி தொடங்கிய இப்போட்டி, நவ., 13ம் தேதியுடன் முடிவடைவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், போட்டியில் அதிகமானோர் பங்கேற்கும் வகையில், நவ., 30ம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் பங்கேற்க விரும்புவோர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் வரலாற்றுச் சின்னங்கள் மற்றும் பட்டுநெசவுத் தொழில் குறித்து வீடியோக்களை தொகுத்து, பொதுமக்கள் பார்வைக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட வேண்டும்.
மேலும், மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கைக் குறிப்பிட்டு, பதிவின் இணைப்பை 81229 04034 என்ற வாட்ஸாப் எண்ணுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
போட்டியில் முதல் பரிசாக 25 ஆயிரம் ரூபாய், இரண்டாம் பரிசாக 15 ஆயிரம் ரூபாய், மூன்றாம் பரிசாக 10 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட உள்ளது.
மேலும், சிறந்த 10 வீடியோக்களை உருவாக்குபவர்களுக்கு கலெக்டர் கையொப்பமிட்ட பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும். பார்வையாளர்களின் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட உள்ளன.
வெற்றியாளர்கள் இணையதளம் வாயிலாக அறிவிக்கப்படுவர். போட்டி குறித்த கூடுதல் விபரங்களுக்கு 98400 78459 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா அறிவித்துள்ளார்.