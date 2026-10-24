காஞ்சிபுரம் ஏரிகளில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு வயல்களில் காட்டுப்பன்றிகள் அட்டகாசம்
காஞ்சிபுரம் ஏரிகளில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு வயல்களில் காட்டுப்பன்றிகள் அட்டகாசம்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:08 PM
காஞ்சிபுரம்: பருவமழை காரணமாக நீர்வரத்து தொடங்கியுள்ளதால், ஏரிகளில் உள்ள நாணல் புதர்களில் பதுங்கியிருக்கும் காட்டுப்பன்றிகள், வயல்களில் புகுந்து பயிர்களை நாசம் செய்து வருகின்றன. இதனால், அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள நெற்பயிர்கள் சேதமடைந்து, விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத், ஸ்ரீபெரும்புதுார், குன்றத்துார், உத்திரமேரூர் ஆகிய வட்டாரங்களில், 1.20 லட்சம் ஏக்கரில் நெல், காய்கறிகள், கரும்பு உள்ளிட்ட பயிர்களை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்.
மாவட்டத்தில் நீர்வள துறை கட்டுப்பாட்டில் 380 ஏரிகளும், ஊரக வளர்ச்சித் துறை கட்டுப்பாட்டில் 381 ஏரிகளும் என, மொத்தம் 761 ஏரிகள் உள்ளன. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால், இந்த ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது.
இதனால், ஏரிகளில் உள்ள நாணல் புதர்களில் பதுங்கியிருக்கும் காட்டுப்பன்றிகள், வயல்வெளிகளில் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன.
குறிப்பாக, வாலாஜாபாத் வட்டாரம் படுநெல்லியில், ஊரக வளர்ச்சி துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏரியில் நீர்வரத்து தொடங்கியுள்ளதால், அதை ஒட்டியுள்ள நெல் வயல்களில் காட்டுப்பன்றிகள் புகுந்து பயிர்களை நாசம் செய்து வருகின்றன. அறுவடைக்குத் தயாராக உள்ள நெற்பயிர்கள் சேதமடைந்து வருவதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் ஆய்வு செய்து, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.