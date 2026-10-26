காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் குடிநீருக்கு கடும் தட்டுப்பாடு பிரச்னை அதிகரிப்பு! வீதியில் வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடும் பொதுமக்கள் ' சூப்பர் எல் நினோ ' காரணம் என அதிகாரிகள் சமாளிப்பு
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் குடிநீருக்கு கடும் தட்டுப்பாடு பிரச்னை அதிகரிப்பு! வீதியில் வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடும் பொதுமக்கள் ' சூப்பர் எல் நினோ ' காரணம் என அதிகாரிகள் சமாளிப்பு
UPDATED : அக் 11, 2026 03:20 AM
ADDED : அக் 10, 2026 07:36 PM
UPDATED : அக் 11, 2026 03:20 AM ADDED : அக் 10, 2026 07:36 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், குடிநீர் தட்டுப்பாடு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால், பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். பல மாதங்களாக குடிநீர் முறையாக கிடைக்காத பகுதிகளில், காலி குடங்களுடன் பெண்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால், உள்ளாட்சி அமைப்பு அதிகாரிகளுக்கு நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் போதிய மழை பெய்யாததால், ஏரிகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளுக்கு நீர்வரத்து குறைந்துள்ளது. 'சூப்பர் எல் நினோ' எனும் வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக, மழைப்பொழிவில் மாற்றம் ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சமும் நிலவுகிறது.
இதற்கிடையில், குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதில் மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி மற்றும் ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.
காஞ்சிபுரம்
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட காமராஜர் நகர், முனிசிபல் காலனி, தந்தை பெரியார் நகர், அறப்பெருஞ்செல்வி தெரு, ஒலிமுகமதுபேட்டை, ராயங்குட்டை மேட்டு தெரு, பஞ்சுப்பேட்டை, அரக்கோணம் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு லாரிகள் மூலம் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதேபோல், பிள்ளையார்பாளையம் கிருஷ்ணன் தெரு, பத்ரகாளியம்மன் கோவில் தெரு, வணிகர் வீதி ஆகிய பகுதிகளில், மூன்று நாட்களாக லாரிகள் மூலம் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
உப்பேரிக்குளம் பகுதியில், 15 நாட்களாக குடிநீர் வினியோகம் முறையாக இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால், ஏகாம்பரநாதர் சன்னிதி தெருவில், இரு நாட்களுக்கு முன் பெண்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட அய்யங்கார்குளம் ஊராட்சிக்கு, பாலாற்றிலிருந்து வந்த குடிநீர் குழாய்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன.
பாலாற்றில் மேம்பாலம் கட்டும் தனியார் நிறுவனம் குடிநீர் குழாய்களை சேதப்படுத்தியதாகவும், குடிநீர் பிரச்னை நிலவுவதாக அய்யங்கார்குளம் ஊராட்சி நிர்வாகம், கலெக்டர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என, ஊராட்சி நிர்வாகம் புகார் தெரிவிக்கிறது.
சமீபத்தில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தையும், இந்த ஊராட்சி நிர்வாகம் புறக்கணித்துள்ளது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார்
ஸ்ரீபெரும்புதுார் நகராட்சியின் 13வது வார்டுக்கு உட்பட்ட கச்சிப்பட்டு காமராஜர் நகரில், 1,000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதி மக்களுக்கு மேல்நிலை நீர் தொட்டி மூலம் குழாய்களில் தினமும் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது.
ஆனால், மூன்று மாதங்களாக குடிநீர் முறையாக வினியோகம் செய்யப்படுவதில்லை என, அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். அதேபோல், பேரீஞ்சம்பாக்கம், வைப்பூர் ஊராட்சிகளிலும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
உத்திரமேரூர்
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், ஆனம்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட மேட்டு தெருவில், 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதி ஏரியில் அமைக்கப்பட்ட ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து மின்மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் எடுத்து, மேல்நிலை நீர் தொட்டி மூலம் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், நான்கு மாதங்களுக்கும் மேலாக குடிநீர் முறையாக கிடைக்கவில்லை என, அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால், பணம் கொடுத்து குடிநீர் வாங்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக, அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, குடிநீர் வினியோகத்தை சீரமைக்க, மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என, ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வாலாஜாபாத்
வாலாஜாபாத் பேரூராட்சியின் 10வது வார்டில், ஒரு வாரமாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இதுகுறித்து, வார்டு கவுன்சிலர், பேரூராட்சி நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்தும், பிரச்னைக்கு தீர்வு காணப்படவில்லை என, அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
மற்ற வார்டுகளிலும் மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.