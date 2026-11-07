/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழா வரும் 9ல் தொடக்கம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:24 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் பழநி ஆண்டவர் கோவிலில் வரும் 9ம் தேதி கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழா தொடங்குகிறது.
காஞ்சிபுரம், ராஜ வீதி மேற்கு பகுதி நெமந்தகார தெருவில், பழநி ஆண்டவர் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார பெருவிழா ஒன்பது நாட்கள் விமரிசையாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி 17வது ஆண்டு விழா, வரும் 9ம் தேதி தொடங்குகிறது. இதில், வரும் 15ம் தேதி சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வு, 16ம் தேதி முருகன், தெய்வானை திருக்கல்யாண உத்சவம் மற்றும் சுவாமி வீதியுலா நடக்கிறது.