காஞ்சியில் வடகிழக்கு பருவமழை 10 நாட்களில் 31.9 சதவீதம் பதிவு
காஞ்சியில் வடகிழக்கு பருவமழை 10 நாட்களில் 31.9 சதவீதம் பதிவு
UPDATED : அக் 24, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 03:44 PM
காஞ்சிபுரம்: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய 10 நாட்களிலேயே, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இயல்பான அளவில் 31.9 சதவீதம் பதிவாகியுள்ளது. இதனால், ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து வருவதுடன், விவசாய பணிகளுக்கும் தண்ணீர் கிடைக்க தொடங்கியுள்ளதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதம் தொடங்கும் வடகிழக்கு பருவமழை, டிசம்பர் மாதம் வரை நீடிக்கும். தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களின் நீராதாரத்திற்கும், விவசாயத்திற்கும் வடகிழக்கு பருவமழை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
குறிப்பாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகள், குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளின் நீர்மட்டம் உயர்வதற்கு, இந்த பருவமழை முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான மூன்று மாதங்களில், சராசரியாக 59.1 செ.மீ., மழை பெய்வது இயல்பான அளவாகும் என, பேரிடர் மேலாண்மை துறை புள்ளிவிபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி, 10 நாட்களே ஆன நிலையில், மாவட்டத்தில் இதுவரை 18.9 செ.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது. இது, மூன்று மாதங்களுக்கான இயல்பான மழையளவில் 31.9 சதவீதமாகும். பருவமழையின் தொடக்கத்திலேயே கணிசமான அளவு மழை கிடைத்துள்ளது, மாவட்டத்தின் நீராதாரங்களை மேம்படுத்துவதற்கான சாதகமான சூழலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து
மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் மழையால், ஏரிகள் மற்றும் குளங்களுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. தொடர்ந்து மழை பெய்யும் பட்சத்தில், நீர்நிலைகளில் நீர் இருப்பு மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
இதன் வாயிலாக, நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வதற்கும், கோடை காலத்தில் குடிநீர் தேவையை சமாளிப்பதற்கும் உதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.