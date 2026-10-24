படம் வைக்கவும் மாநில அளவிலான வட்டு எறிதல் போட்டி காஞ்சி மாணவருக்கு வெண்கல பதக்கம்
படம் வைக்கவும் மாநில அளவிலான வட்டு எறிதல் போட்டி காஞ்சி மாணவருக்கு வெண்கல பதக்கம்
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
காஞ்சிபுரம்: சென்னையில் இன்று (அக்.,23) நடந்த கல்லுாரி மாணவருக்கான மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பைக்கான வட்டு எறிதல் போட்டியில், காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த கல்லுாரி மாணவர் வெண்கல பதக்கம் வென்றார்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில், மாநில அளவில் முதல்வர் கோப்பைக்கான பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் சென்னையில் இன்று நடந்தன.
இதில், கல்லுாரி மாணவருக்கான வட்டு எறிதல் போட்டியில் பங்கேற்ற, திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூர் தாலுகாவில் உள்ள ரேணுகாம்பாள் கல்வியியல் கல்லுாரியில் உடற்கல்வியியல் இளங்கலை முதலாம் ஆண்டு படித்து வரும், காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த மாணவர் மகேஷ்வர், 23, வெண்கலம் பதக்கம் வென்று, காஞ்சிபுரத்திற்கு பெருமை சேர்த்தார்.
இவருடைய தங்கை ஜனனி, 20, கடந்த 19ம் தேதி, சென்னையில் நடந்த மாநில அளவிலான கல்லுாரி மாணவியருக்கான முதல்வர் கோப்பை வாள்வீச்சு போட்டியில் வெண்கல பதக்கம் வென்றார்.
இதன் மூலம், ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அண்ணனும், தங்கையும் மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பை போட்டியில் வெண்கல பதக்கம் வென்றுள்ளனர்.