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ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் நாளை மறுதினம் கார்த்திகை சோமவார வழிபாடு
ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் நாளை மறுதினம் கார்த்திகை சோமவார வழிபாடு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:02 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:54 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில், 30வது ஆண்டு கார்த்திகை சோமவார வழிபாடு நாளை மறுதினம் (நவ.23)நடக்கிறது.
காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் ஆண்டுதோறும், கார்த்திகை மாத முதல் சோமவாரத்தில் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, 30வது ஆண்டு கார்த்திகை முதல் சோமவார விழா நாளை நடக்கிறது. இதில், காலை 6:00 மணி முதல், இரவு 8:00 மணி வரை கோவிலில் உள்ள அனைத்து விக்ரஹங்களுக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடக்கிறது.