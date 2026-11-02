/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/பெருங்கொன்றை அம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம்
ADDED : நவ 01, 2026 07:26 PM
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சாலவாக்கம்: காட்டுப்புத்துாரில் பெருங்கொன்றை அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா, இன்று (நவ.,1) விமரிசையாக நடைபெற்றது.
சாலவாக்கம் அடுத்த காட்டுப்புத்துார் கிராமத்தில், பெருங்கொன்றை அம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவையொட்டி, நேற்று (அக்.,31) காலை 10:00 மணிக்கு கணபதி பூஜை, லட்சுமி பூஜை, யாகசாலை பூஜை நடைபெற்றன.
இதை தொடர்ந்து, இன்று காலை 7:00 மணிக்கு அம்மன் பிரதிஷ்டை, யாகசாலையில் இருந்து கலச புறப்பாடு நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, காலை 9:00 மணிக்கு கோபுர விமான கலசத்திற்கு புனிதநீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசதனம் செய்தனர்.