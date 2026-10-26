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நுாக்காலம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் விமரிசை

நுாக்காலம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் விமரிசை

ADDED : அக் 25, 2026 02:35 PM

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ADDED : அக் 25, 2026 02:35 PM

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சாலவாக்கம்: சாலவாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள நுாக்காலம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேக விழா இன்று (அக்.,25) விமரிசையாக நடைபெற்றது.

சாலவாக்கம் கிராமத்தில் நுாக்காலம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவில், கும்பாபிஷேக விழாவையொட்டி, கடந்த 19ம் தேதி பந்தகால் நடுதலுடன் விழா தொடங்கியது.

தொடர்ந்து, நேற்று (அக்.,24) காலை 7:30 மணிக்கு கோ பூஜை, கணபதி பூஜை, மாலை 6:00 மணிக்கு முதல்கால யாகசாலை பூஜை நடைபெற்றது. இன்று காலை 6:00 மணிக்கு இரண்டாம் கால யாகசாலை பூஜை, காலை 8:30 மணிக்கு கலச புறப்பாடு நடைபெற்றது.

காலை 9:30 மணிக்கு கோபுர விமான கலசத்திற்கு புனிதநீர் ஊற்றி, மஹா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, மஹா அபிஷேகம் மற்றும் தீபாராதனை, இரவு 7:00 மணிக்கு அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்றது. இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசதனம் செய்தனர்.

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