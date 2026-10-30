/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/முத்து மாரியம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் விமரிசை
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
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சாலவாக்கம்: பெருநகர் புதிய காலனி பகுதியில், முத்து மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா, இன்று (அக்.,28) விமரிசையாக நடைபெற்றது.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், பெருநகர் ஊராட்சி, பெருநகர் புதிய காலனி பகுதியில், முத்து மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவில், கும்பாபிஷேக விழாவையொட்டி, நேற்று (அக்.,27) காலை 9:00 மணிக்கு கணபதி பூஜை, கோ பூஜை, மாலை 5:00 மணிக்கு யாகசாலை பூஜை நடைபெற்றது.
அதைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை 9:00 மணிக்கு முத்து மாரியம்மன் கோவில் யாகசாலையில் இருந்து கலச புறப்பாடு நடைபெற்றது.
அதைத் தொடர்ந்து, காலை 9:30 மணிக்கு மூலவருக்கு புனிதநீர் ஊற்றி, கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. மாலை 6:00 மணிக்கு அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்றது. இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசதனம் செய்தனர்.