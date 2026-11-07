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காஞ்சியில் வரும் 29ல் மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம்
காஞ்சியில் வரும் 29ல் மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:54 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் எம்.ஜி.ஆர்., நகரில் உள்ள ஓம்சக்தி மாரியம்ன் கோவிலில் வரும் 29ம் தேதி கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது.
காஞ்சிபுரம் எம்.ஜி.ஆர்., நகர் ஒற்றைவாடை தெருவில் உள்ள ஓம்சக்தி மாரியம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு திருப்பணிகள் சமீபத்தில் செய்து முடிக்கப்பட்டன.
கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி வரும் 28ம் தேதி யாகசாலை பூஜைகள் தொடங்குகின்றன. வரும் 29ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு கோவில் கோபுர விமான கலசத்திற்கு வேதவிற்பன்னர்கள் மூலம் புனிதநீர் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடத்தி வைக்கப்படுகிறது.