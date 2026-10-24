காஞ்சியில் அம்மன் கோவில்களில் வரும் 25ம் தேதி கும்பாபிஷேகம்
காஞ்சியில் அம்மன் கோவில்களில் வரும் 25ம் தேதி கும்பாபிஷேகம்
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 03:54 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் கன்னியம்மன் மற்றும் ஆதிபராசக்தி கோவில் கும்பாபிஷேகம் நாளை மறுநாள் நடைபெற உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் காமராஜர் வீதி, மஞ்சள்நீர் கால்வாயோரம் கன்னியம்மன் மற்றும் ஆதிபராசக்தி கோவில் உள்ளது. ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோவிலில், பல்வேறு திருப்பணிகள் சமீபத்தில் செய்து முடிக்கப்பட்டது.
கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி, இன்று மாலை 6:00 மணிக்கு கணபதி ஹோமத்துடன் யாகசாலை பூஜை தொடங்குகிறது. நாளை காலை 8:00 மணிக்கு கணபதி, மஹாலட்சுமி, நவக்கிரஹ ஹோமமும், மாலை 5:00 மணிக்கு முதற்கால யாக பூஜையும் நடைபெற உள்ளது.
நாளை மறுநாள் காலை 8:00 மணிக்கு இரண்டாம் கால யாக பூஜையும், காலை 9:00 மணிக்கு மஹா பூர்ணாஹூதியும், காலை 10:00 மணிக்கு கோவில் கோபுர விமான கலசங்களுக்கு புனிதநீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாட்டை ஹிந்து சமய அறநிலைய துறையினர் செய்து வருகின்றனர்.