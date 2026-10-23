கருமாரியம்மன் கோவிலில் வரும் 25ல் கும்பாபிஷேகம்

UPDATED : அக் 22, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:36 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: படப்பை அருகே, வைப்பூர் கிராமத்தில் உள்ள கருமாரியம்மன் கோவிலில், வரும் 25ம் தேதி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.
குன்றத்துார், வைப்பூர் கிராமத்தில் கருமாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவில், 2014ம் ஆண்டு புதுப்பிக்கப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
தற்போது, 12 ஆண்டுகள் கடந்ததை அடுத்து, ஆகம விதியின் படி கோவிலை புனரமைத்து, கும்பாபிஷேகம் செய்ய கிராம மக்கள் முடிவெடுத்தனர். அதன்படி, கோவில் புனரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இன்று காலை 7:30 மணிக்கு கணபதி ஹோமம், நவக்கிரக, மகாலட்சுமி ஹோமங்கள் நடக்க உள்ளன. மாலை 6:00 மணிக்கு முதல் பூஜை நடைபெற உள்ளது.
நாளை காலை விக்னேஸ்வர பூஜை, அம்பாள் பிரதிஷ்டை நடக்கும். நாளை மறுநாள் காலை விஷேச பூஜைகள் மற்றும் ஹோமங்களை தொடர்ந்து, காலை 8:30 மணிக்கு கருமாரியம்மன் கோவில் விமான கலசங்கள் மீது புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு, கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.