/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/மாரியம்மன் கோவிலில் வரும் 29ல் கும்பாபிஷேகம்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 08:14 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் எம்.ஜி.ஆர்., நகரில் உள்ள ஓம்சக்தி மாரியம்மன் கோவில், திருப்பணிகள் முடிந்து, வரும் 29ம் தேதி கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது.
கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி, வரும் 28ம் தேதி யாகசாலை பூஜைகள் தொடங்குகின்றன. வரும் 29ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு, கோவில் கோபுர விமான கலசத்திற்கு, வேதவிற்பன்னர்களால் புனிதநீர் ஊற்றப்பட்டு, கும்பாபிஷேகம் நடத்தி வைக்கப்படுகிறது.