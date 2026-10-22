‘பார்க்கிங்’ ஏரியாவாக மாறிய குன்றத்துார் பேருந்து நிலையம்
‘பார்க்கிங்’ ஏரியாவாக மாறிய குன்றத்துார் பேருந்து நிலையம்
UPDATED : அக் 11, 2026 03:50 PM
ADDED : அக் 11, 2026 03:46 PM
குன்றத்துார்: குன்றத்துார் பேருந்து நிலையத்தில் ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்பட்டுள்ள பைக், வேன், கார் உள்ளிட்ட தனியார் வாகனங்களால், பயணியர் மற்றும் அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், குன்றத்துார் பேருந்து நிலையம் அமைந்துள்ளது. இங்கிருந்து, பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. குன்றத்துாரைச் சுற்றியுள்ள 20க்கும் மேற்பட்ட பகுதி மக்கள், இந்த பேருந்து நிலையத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த பேருந்து நிலையத்தின் நுழைவாயிலில், 100க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்பட்டு உள்ளன. மேலும், கார், வேன், லாரி உள்ளிட்ட தனியார் வாகனங்கள் ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்படுகின்றன.
இதனால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, பயணியர் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும், ஓட்டுனர்கள் நிலையத்திற்கு உள்ளே சென்று பேருந்தை திருப்ப முடியாமல் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, பேருந்து நிலைய நுழைவாயிலில் ஆக்கிரமித்து நிறுத்தும் வாகன ஓட்டிகள் மீது, குன்றத்துார் போலீசார் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் மற்றும் அரசு பேருந்து ஓட்டுனர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.