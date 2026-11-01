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மண் அரிப்பால் சாலையோரம் பள்ளம்: வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்ற பயணம்
மண் அரிப்பால் சாலையோரம் பள்ளம்: வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்ற பயணம்
UPDATED : அக் 31, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:54 PM
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காஞ்சிபுரம்: களக்காட்டூர் சாலையோரம் மண் அரிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளத்தால், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் – உத்திரமேரூர் சாலையில், களக்காட்டூர் வழியாக வேடல், காலுார், ஆற்பாக்கம், மாகரல், வெங்கச்சேரி, உத்திரமேரூர் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
களக்காட்டூர் சாலையோரம் மழையின் காரணமாக மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் சாலையோரம் ஒதுங்கும்போது, நிலைதடுமாறி பள்ளத்தில் விழுந்து காயமடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, களக்காட்டூர் சாலையோரம் மண் அரிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளத்தை சீரமைக்க, நெடுஞ்சாலை துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.