/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/அய்யப்பனுக்கு விளக்கு பூஜை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:29 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அடுத்த வேடல் கிராமத்தில், தர்மசாஸ்தா அய்யப்ப பக்த ஜனசபா சார்பில், 16வது ஆண்டு விளக்கு பூஜை இன்று (நவ.,6) நடந்தது.
ஸ்ரீதர்ம சாஸ்தா அய்யப்ப பக்தஜன சபா, ஸ்ரீஹரிஹர சுதன் சபா, ஸ்ரீசபரி சாஸ்தா சபா சார்பில், அய்யப்பனுக்கு 16வது ஆண்டு விளக்கு பூஜை வேடல் கிராமத்தில் உள்ள செல்வ விநாயகர் கோவிலில் இன்று நடந்தது. காலை 11:00 மணிக்கு திருவாசகம் ஓதுதல், பகல் 12:00 மணிக்கு அன்னதானம், மாலை 5:00 மணிக்கு பரதநாட்டியம் நிகழ்ச்சி, இரவு 8:00 மணிக்கு பக்தி இசை நிகழ்ச்சி, ஜோதிதரிசனம் நடந்தது. இதில் அய்யப்ப பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.