காஞ்சியில் மஹாளய அமாவாசை முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம்
காஞ்சியில் மஹாளய அமாவாசை முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம்
UPDATED : அக் 10, 2026 05:10 PM
ADDED : அக் 10, 2026 03:14 PM
காஞ்சிபுரம்: மஹாளய அமாவாசையையொட்டி , காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பல்வேறு கோவில்கள் மற்றும் குளக்கரைகளில் திரளானோர் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.
ஆண்டுதோறும் புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் அமாவாசை, மஹாளய அமாவாசை என அழைக்கப்படுகிறது. அன்றைய தினம், முன்னோர்களை ஆராதிப்பதற்காக, தர்ப்பணம் செய்ய உகந்த நாளாக கருதப்படுகிறது.
அதன்படி, மஹாளய அமாவாசையான நேற்று, காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள சாந்தாலீஸ்வரர் கோவில், சர்வதீர்த்த குளக்கரை, கச்சபேஸ்வரர் கோவில் குளக்கரை, தாயார் குளம் உள்ளிட்ட கோவில் குளங்களில், முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வதற்காக, காலை 6:00 மணியில் இருந்தே ஏராளமானோர் குவிந்தனர்.
இதனால், கோவில் குளக்கரைகளில் தர்ப்பணம் கொடுக்க வந்தவர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து, தேங்காய், பழம், எள், வெல்லம், கற்பூரம் ஏற்றி, முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.