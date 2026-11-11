/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/அழுகிய நிலையில் ஆண் உடல் மீட்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 08:47 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:45 PM
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சாலவாக்கம்: உத்திரமேரூரில், வீட்டிற்குள் அழுகிய நிலையில் இறந்து கிடந்த சுப்ராம், 55. என்பவரது உடலை, போலீசார் மீட்டு விசாரிக்கின்றனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், கெட்டிவாடி கிராமம், எல்.என்.பி.எஸ். நகரைச் சேர்ந்த சுப்ராம், 55. இவர், உத்திரமேரூரில் உள்ள கேதாரீஸ்வரர் கோவில் தெருவில், தனியாக வசித்து, ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கடந்த 8ம் தேதி இவரது உறவினர் மொபைல் போனில் அழைத்தபோது, அவர் அழைப்பை எடுக்காததால், நேற்று முன்தினம் சுப்ராம் நண்பரின் மகன், சுப்ராம் தங்கிருந்த வீட்டிற்கு சென்று பார்த்தார். அப்போது, சுப்ராம் அழுகிய நிலையில் இறந்து கிடந்தது தெரிந்தது. இதுகுறித்து, உத்திரமேரூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.