/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/செல்வ விநாயகர் கோவிலில் மண்டலாபிஷேகம் நிறைவு
ADDED : நவ 03, 2026 04:39 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் செல்வ விநாயகர் கோவிலில், மண்டலாபிஷேகம் நிறைவு விழா நேற்று நடந்தது.
காஞ்சிபுரம் எஸ்.வி.என்., புத்தேரி தெருவில் செல்வ விநாயகர் கோவில் உள்ளது. பழைமையான இக்கோவிலில் பல்வேறு திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டு கடந்த மாதம் 17ம் தேதி கும்பாபிஷேகம் விமரிசையாக நடந்தது.
தொடர்ந்து தினமும் காலை 8:00 மணிக்கு மண்டாலாபிஷேகம் நடந்து வந்தது. நேற்று மண்டலாபிஷேகம் நிறைவு விழா நடந்தது. இதில், நேற்று காலை 7:00 மணிக்கு கணபதி ஹோமம், நவக்கிரஹ ஹோமம் உள்ளிட்டவை நடந்தது.
மூலவருக்கு பால், தேன், தயிர், ஜவ்வாது, இளநீர், பன்னீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரவியங்கள் மற்றும் புனிதநீர் மூலம் கலசாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து மலர் அலங்காரத்தில் செல்வ விநாயகர் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.