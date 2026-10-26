/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ பால் முனீஸ்வரருக்கு மண்டலாபிஷேகம் நிறைவு
UPDATED : செப் 23, 2026 06:47 PM
ADDED : செப் 23, 2026 06:13 PM
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காஞ்சிபுரம்:பால் முனீஸ்வரருக்கு மண்டலாபிஷேகம் விமரிசையாக நிறைவு பெற்றது.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த, கோவிந்தவாடி கிராமத்தில், முனீஸ்வரர் சமேத பச்சையம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில், பால் முனீஸ்வரர் சிலை பிரதிஷ்டை செய்து, அதன் கும்பாபிஷேக விழா ஆக.,4ம் தேதி விமரிசையாக நடந்தது.
மண்டலாபிஷேக நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு, நேற்று காலை, 9:00 மணி அளவில், சிறப்பு யாகமும், சங்கல்ப யாகமும் நிறைவு பெற்றது.