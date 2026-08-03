/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ சங்கரா பல்கலையில் வரும் 23ல் மாரத்தான்
ADDED : ஆக 03, 2026 03:12 AM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் ஏனாத்துார் சங்கரா பல்கலையில், 'பிட் இந்தியா மாரத்தான் - 2026' போட்டி வரும் 23ம் தேதி நடக்கிறது.
காஞ்சிபுரம் ஏனாத்துாரில் உள்ள சங்கரா பல்கலை சார்பில், உடல்நலம், உடற்பயிற்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில், வரும் 23ம் தேதி, அதிகாலை 5:00 மணிக்கு பல்கலை வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது.
ஆண்களுக்கான 10 கி.மீ., பெண்களுக்கான 5 கி.மீ., 12 வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர் - சிறுமியருக்கு 3 கி.மீ., துாரம் என, மூன்று பிரிவுகளாக இப்போட்டி நடைபெறுகிறது.
பங்கேற்க விரும்புவோர் வரும் 20ம் தேதிக்குள் www.kanchiuniv.ac.in என்ற பல் கலை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.