கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த நடவடிக்கை :மகிளா கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம்
கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த நடவடிக்கை :மகிளா கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம்
UPDATED : நவ 07, 2026 08:24 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:21 PM
வாலாஜாபாத்: 'பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், கிராமத்தில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த நவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என, மகிளா கிராம சபை கூட்டத்தில் இன்று (நவ.,7) தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளது.
வாலாஜாபாத் அடுத்த, தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சி மகிளா கிராம சபை கூட்டம் இன்று நடந்தது. இக்கூட்டத்திற்கு, மகிளா சபை தலைவர் வளர்மதி தலைமை வகித்தார்.
தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சியை மகளிர் நேயமாதிரி ஊராட்சியாக தேர்வு செய்தமைக்கு நன்றி; பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தோனாங்குளம் பள்ளி மாணவ - மாணவியரின் வசதிக்கு காலை, மாலை நேரங்களில் அரசு பேருந்து இயக்கணும்; இரு இடங்களில், குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையங்கள் அமைக்கணும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சி முன்னாள் தலைவர் அஜய்குமார் மற்றும் மகிளா சபை நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.