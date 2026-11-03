அய்யங்கார்குளத்தில் மருத்துவ பரிசோதனை

ADDED : நவ 02, 2026 06:51 PM
காஞ்சிபுரம்: அய்யங்கார்குளம் ஊராட்சியில், டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல் பாதிப்புகளைத் தடுக்க, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி ஊராட்சி துறை சார்பில், இன்று (நவ.,2) மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டு, வீடுகள் தோறும் சென்று ‛ஏடிஸ்’ கொசு உற்பத்தியாகும் இடங்களைக் கண்டறிந்து அகற்றும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியத்தில், 40 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இப்பகுதியில் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் செந்தில் அறிவுறுத்தலின்படி பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை சார்பில், பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய சளி, இருமல், சாதாரண காய்ச்சல் மற்றும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக, ஒன்றியம் முழுதும் உள்ள ஊராட்சிகளில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு மற்றும் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, அய்யங்கார்குளம் ஊராட்சியில், காஞ்சிபுரம் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் அருள்மொழி தலைமையில் இன்று டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு மற்றும் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
இதில், திருப்புட்குழி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவர் ஜெயராஜ் தலைமையிலான சுகாதார ஆய்வாளர் திலக், செவிலியர் மெரிட்டா உள்ளிட்டோர் அடங்கிய மருத்துவ குழுவினர், பகுதி மக்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்து நோயின் தன்மைக்கேற்ப மருந்து மாத்திரை வழங்கினர்.
முன்னதாக சுகாதார துறையினர் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை சார்பில், டெங்குவை உருவாக்கும், ‘ஏடிஸ்’ கொசுக்களை அழிக்கும் வகையில், வீட்டை சுற்றிலும் திறந்தவெளியில் உள்ள உடைந்த மண்பாண்டங்கள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், உரல் தேங்காய் சிரட்டை, டீ கப், மற்றும் வாகனத்தின் பழைய டயர்கள் அகற்றப்பட்டு, ஊராட்சி முழுதும் கொசு மருந்து புகை அடிக்கப்பட்டது.