நெற்குன்றத்தில் 146 கால்நடைகளுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை
நெற்குன்றத்தில் 146 கால்நடைகளுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை
ADDED : நவ 04, 2026 03:29 PM
உத்திரமேரூர்: நெற்குன்றத்தில் இன்று (நவ.,4) நடந்த கால்நடைகளுக்கான மருத்துவ முகாமில், 146 கால்நடைகளுக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் ஊரகப் பகுதிகளில் சிறப்பு கால்நடை சுகாதாரம் மற்றும் விழிப்புணர்வு முகாம் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதில், மாடு, ஆடு, கோழி மற்றும் வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு பொது மருத்துவ பரிசோதனை, குடற் புழு நீக்கம், தாது உப்பு கலவை வழங்குதல், தடுப்பூசி செலுத்துதல் மற்றும் சிறு அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
அதன்படி, உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், சிறுமையிலுார் கால்நடை மருந்தகம் சார்பில் நெற்குன்றத்தில் கால்நடை சிறப்பு மருத்துவ முகாம் இன்று நடந்தது.
கால்நடைத் துறை, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட உதவி இயக்குநர் திருக்குமார் தலைமை வகித்தார். இம்முகாமில், சிறுமையிலுார், ஆனம்பாக்கம், நீர்குன்றம், நெற்குன்றம், சிறுதாமூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த கால்நடை பராமரிப்போர் பலர் பங்கேற்றனர்.
கால்நடை மருத்துவர்கள் திவ்யாதேவி, பிரியங்கா, ராஜசெல்வி ஆகியோர், மழை காலங்களில் கால்நடைகளை தாக்கும் நோய்கள் மற்றும் நோய்களை தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை முறைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர்.
நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக சிறப்பான முறையில் பராமரிக்கப்பட்ட மூன்று பசு மற்றும் மூன்று கன்றுக்குட்டிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டன. அவற்றின் உரிமையாளர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டன.