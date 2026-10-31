பனை விதைகள் நடும் பணி அமைச்சர் துவக்கி வைப்பு

UPDATED : அக் 31, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:36 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: சிவன்கூடல் கிராமத்தில், 10 ஆயிரம் பனை விதைகள் மற்றும் 400 மரக்கன்றுகள் நடும் பணியை, வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தொடங்கி வைத்தனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த ராமானுஜபுரம் ஊராட்சி, சிவன்கூடல் கிராமத்தில் நீர்வள துறை கட்டுப்பாட்டில் ஏரிக்கரை சீரமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. ஏரிக்கரையில், 10 ஆயிரம் பனை விதைகள் மற்றும் 400 மரக்கன்றுகள் நடும் பணி நேற்று தொடங்கியது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமை வகித்தார். வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு நேற்று, மரக்கன்றுகள் மற்றும் பனை விதைகளை நடும் பணியை தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, காஞ்சிபுரம் கூடுதல் கலெக்டர் ஆஷிக் அலி, எக்ஸ்னோரா இன்டர்நேஷனல் நிறுவன தலைவர் செந்துார்பாரி, ஏசியன் பெயிண்ட் மேலாளர் மகேஷ் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.