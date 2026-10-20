ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் மாயமான வடமாநில சிறுமி மீட்பு

UPDATED : அக் 20, 2026 09:16 PM
ADDED : அக் 20, 2026 09:14 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, கடந்த, 16ம் தேதி காணாமல் போன எட்டு வயது வடமாநில சிறுமியை, சென்னை சென்ட்ரலில் ரயில்வே போலீசார் மீட்டு குழந்தைகள் காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து ஸ்ரீபெரும்பதுார் போலீசார் சிறுமியை மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
ஜார்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் கல்பணா, 33. இவரது கணவர் விஸ்வநாத் பகத். தம்பதிக்கு டிஷ்டி, 8, என்ற மகள் உள்ளார். கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கல்பணா கணவரை பிரிந்துள்ளார்,
மகள் டிஸ்டியுடன் ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த, வடமங்கலம் அருகே உள்ள கருமாங்கழனி கிராமத்தில் தங்கி, அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து வருகிறார்.
கல்பணா ஆதார் கார்டில் பெயர் மாற்றம் செய்ய கடந்த 11ம் தேதி ஜார்கண்ட் சென்றார். மகள் டிஷ்டியை அதே பகுதியில் தங்கியுள்ள கல்பணாவின் சித்தப்பா சுக்கம் என்பரின் பாதுகாப்பில் விட்டு சென்றார்.
இந்நிலையில், கடந்த, 16ம் தேதி மதியம் வீட்டின் எதிரே விளையாடிக்கொண்டிருந்த டிஷ்டி காணாமல் போனார். எங்கு தேடியும் கிடைக்காததால், 18 தேதி இரவு, சிறுமியின் உறவினர்கள் ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசில் புகார் அளித்தனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் டி.எஸ்.பி., கீர்த்திவாசன் தலைமையில் நான்கு தனிப்படிகள் அமைத்து, சிறுமியை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். மோப்ப நாய் மற்றும் டிரோன் உதவியுடன் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்பகுதியில் உள்ள ‘சி.சி.டி.வி’ காட்சிககளை ஆய்வு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், காணாமல் போன சிறுமி, சென்னை கெல்லீஸ் குழந்தைகள் காப்பகத்தில் இருப்பது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசார் நேற்று சென்று, குழந்தைகள் காப்பகத்தில் இருந்து சிறுமியை மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில், காணாமல் போன சிறுமி, கடந்த 16ம் தேதி ஸ்ரீபெரும்புதுார் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பேருந்து மூலம் பூந்தமல்லி சென்று. அங்கிருந்து மற்றொரு பேருந்து மூலம் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் சென்றுள்ளார். ரயில் நிலையில் இருந்த சிறுமியை, ரயில்வே போலீசார் மீட்டு, குழந்தைகள் காப்பகத்தில் சேர்த்து தெரிந்தது.