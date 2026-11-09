பாலாற்றில் தடுப்பணை: எம்.எல்.ஏ.,விடம் விவசாயிகள் மனு
பாலாற்றில் தடுப்பணை: எம்.எல்.ஏ.,விடம் விவசாயிகள் மனு
UPDATED : நவ 09, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:51 PM
உத்திரமேரூர்: பெரியநத்தம் பாலாற்றில் தடுப்பணை அமைத்து ஏரிகளுக்கு நீர் ஆதாரம் ஏற்படுத்த கோரி, உத்திரமேரூர் எம்.எல்.ஏ.,விடம் விவசாயிகள் சார்பில் இன்று (நவ.,9) மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, உத்திரமேரூர் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., முனிரத்தினத்திடம், அவளூர் கிராம விவசாயிகள் சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.
மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
அவளூர் கிராமத்தில் நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டிலான, 105 ஏக்கர் பரப்பிலான ஏரி உள்ளது. மழைக்காலத்தில் இந்த ஏரி முழுமையாக நிரம்பினால், அத்தண்ணீரைக் கொண்டு 300 ஏக்கர் பரப்பிலான விவசாய நிலங்கள் பாசனம் பெறும்.
அவளூர் அடுத்து ஒரு கி.மீ., துரம் உள்ள பெரியநத்தம் பாலாற்றில் இருந்து, அவளூர் ஏரிக்கு செல்லும் மேட்டு கால்வாய் என்ற பெயரிலான கால்வாய் உள்ளது.
அவளூர் ஏரி நிரம்ப இக்கால்வாய் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டுகளில் பாலாற்றில் மணல் அள்ளியதாலும், மணல் அரிப்பு போன்ற காரணங்களாலும் பெரியநத்தம் பாலாற்று படுகை பள்ளமாகி விட்டது. ஆனால், ஏரிக்கு செல்லும் நீர்வரத்து கால்வாய் மேடாக உள்ளது.
இதனால், பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டாலும், கால்வாய் மேடு காரணமாக அவளூர் ஏரிக்கு கால்வாய் மூலம் தண்ணீர் சென்றடையாத நிலை உள்ளது.
இதனால், அவளூர் ஏரி நிரம்பாமல் போவதோடு உபரி நீர் மூலம் நிரம்ப வேண்டிய தம்மனுார், நெய்குப்பம் ஆகிய ஏரிகளும் நீர்வரத்து இல்லாமல் பாதிக்கப்படுகிறது.
எனவே, அவளூர் ஏரிக்கு முக்கிய நீர்வரத்து ஆதாரமாக உள்ள பெரியநத்தம் பாலாற்றில் மணல் மேடு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
மேலும், பெரியநத்தம் பாலாற்றில் தடுப்பணை அமைத்து அவளூர், ஆசூர், பேரமநல்லுார், கொளத்துார், காலுார், விச்சந்தாங்கல் போன்ற ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.