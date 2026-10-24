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குரங்குகள் தொல்லை: பொதுமக்கள் அச்சம்

குரங்குகள் தொல்லை: பொதுமக்கள் அச்சம்

UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM

ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM

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UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM

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உத்திரமேரூர், இளநகர் கிராமத்தில் கூட்டமாக சுற்றித் திரியும் குரங்குகளால், வீட்டு தோட்டம், வயல்வெளிகளில் உள்ள மா, வாழை, கொய்யா உள்ளிட்ட பழங்கள் மற்றும் காய்கறி, வீட்டின் வெளியே உலர வைக்கும் தானிய பொருட்கள், துணிகள் உள்ளிட்டவற்றை குரங்குகள் சேதப்படுத்தி வருகின்றன.

மேலும், சிறுவர் – சிறுமியர் மற்றும் பொதுமக்களை கடிக்க வருவதால், அவர்கள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.

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