/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/கோவிந்தவாடி ஊராட்சியில் கொசு புகை மருந்து அடிப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 04:36 PM
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கோவிந்தவாடி: கோவிந்தவாடி ஊராட்சியில், கொசு புகை மருந்து அடிக்கும் பணியில், ஊராட்சி பணியாளர்கள் இன்று (நவ.,14) ஈடுபட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 274 ஊராட்சிகளில், 500க்கும் மேற்பட்ட துணை கிராமங்கள் உள்ளன. மழை, பனி பெய்வது தொடங்கி உள்ளது.
பருவ மாற்றத்தால், கொசுக்களின் உற்பத்தி கிராமங்களில் அதிகமாக இருக்கிறது. இதுபோன்ற கொசுக்களை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்தில், ஊராட்சிகளில் சுகாதார தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ஊரக வளர்ச்சி துறை அறிவுரை வழங்கி உள்ளது.
அதன்படி, கோவிந்தவாடி ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், நேற்று (நவ.,13) இரவு, இன்று காலை கொசு புகை மருந்து அடிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதேபோல, காரை, சிறுவாக்கம் ஆகிய கிராமங்களிலும் கொசு புகை மருந்து அடிக்கப்பட்டன.