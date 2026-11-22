திருமுக்கூடல் சாலையில் வன விலங்குகள் நடமாட்டம் மெதுவாக செல்ல வாகன ஓட்டிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்
திருமுக்கூடல் சாலையில் வன விலங்குகள் நடமாட்டம் மெதுவாக செல்ல வாகன ஓட்டிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 21, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:58 PM
சாலவாக்கம்: ‘சாலவாக்கத்தில் இருந்து திருமுக்கூடல் செல்லும் சாலையில், வன விலங்குகள் நடமாடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் மெதுவாக செல்ல வேண்டும்’ என, வனசரகம் சார்பில், பதாகை வைத்து அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
சாலவாக்கம் – திருமுக்கூடல் செல்லும் சாலையையொட்டி இருபுறங்களில் காவனிப்பாக்கம் காப்புக்காடு உள்ளது. இந்த, காப்புக் காட்டில் இருந்து மயில், காட்டுப்பன்றி, முயல், உடும்பு உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் குடிநீர் மற்றும் உணவுக்காக சாலையில் உலா வருகின்றன.
இதனால், விபத்தில் சிக்கும் அபாயல் உள்ளது. ஆகையால், இவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மெதுவாக செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், வனத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில், அத்துமீறி யாரும் உள்ளே நுழையக்கூடாது, குப்பை கழிவுகள் கொட்டக்கூடாது, விளம்பர பதாகைகள் மற்றும் கொடிக்கம்பங்கள் வைக்கக் கூடாது.
மீறினால், வனச்சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, உத்திரமேரூர் வனசரகம் சார்பில், பதாகைகள் வைத்து மக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.