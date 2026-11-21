சாலையோரம் அடர்ந்த நாணல் செடிகள் விபத்து அபாயத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
சாலையோரம் அடர்ந்த நாணல் செடிகள் விபத்து அபாயத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:04 PM
காஞ்சிபுரம்: சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஒட்டியுள்ள ஏனாத்துாரில் இருந்து கோனேரிகுப்பம் வழியாக, காஞ்சிபுரம் செல்லும் பிரதான சாலையின் இருபுறமும் நாணல் செடிகள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்து, ஏனாத்துார் வழியாக காஞ்சிபுரம் செல்லும் பிரதான சாலை, 5.60 கி.மீ., நீளம் உடையது.
சென்னையில் இருந்து ஸ்ரீபெரும்புதுார், சுங்குவார்சத்திரம் வழியாக காஞ்சிபுரம் வரும் வாகன ஓட்டிகள், பொன்னேரிக்கரை மற்றும் புதிய ரயில் நிலையம் வழியாக சுற்றிச் செல்வதை தவிர்க்கும் வகையில், கோனேரிகுப்பம் வழியாக ஏனாத்துார் புறவழிச்சாலையை அதிகளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கோனேரிகுப்பம் முதல் ஏனாத்துார் வரையிலான சாலையின் இருபுறமும் நாணல் செடிகள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளன. இவை, சாலையோரம் நீண்டு வளர்ந்து, சாலையின் அகலத்தை குறைப்பதுடன், வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறாக உள்ளன.
சாலையின் வளைவு பகுதிகளில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரிவதில் சிரமம் ஏற்படுவதுடன், எதிரெதிரே வாகனங்கள் கடந்து செல்லும்போது விபத்து ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. இரவு நேரங்களில் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர், சாலையோரம் வளர்ந்துள்ள நாணல் செடிகளால் அச்சத்துடன் பயணிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
மேலும், சாலையோரம் நடந்து செல்லும் பாதசாரிகளுக்கும் இடையூறு ஏற்படுவதுடன், நாணல் செடிகளுக்குள் விஷப்பூச்சிகள் மற்றும் பாம்புகள் தங்குவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் மட்டுமின்றி, அப்பகுதி மக்களும் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, ஏனாத்துார் சாலையில் இருருபுறமும் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ள நாணல் செடிகளை அகற்ற நெடுஞ்சாலை துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.