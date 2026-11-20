/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/வயலக்காவூர் சாலை வளைவில் தடுப்பு அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல்
வயலக்காவூர் சாலை வளைவில் தடுப்பு அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல்
வயலக்காவூர் சாலை வளைவில் தடுப்பு அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 19, 2026 12:09 AM
ADDED : நவ 19, 2026 12:04 AM
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சாலவாக்கம்: வயலக்காவூர் சாலை வளைவில், தடுப்பு அமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
வயலக்காவூர் – திருமுக்கூடல் வழித்தட சாலையை ஒட்டி, வயல்வெளிகள் உள்ளன. இவை, சாலையின் மட்டத்திலிருந்து ஐந்தடி பள்ளத்தில் உள்ளன.
இந்நிலையில், வயலக்காவூர் பகுதியில், சாலையில் வளைவு உள்ளது. இப்பகுதியில், திரும்பும் வாகன ஓட்டிகள், நிலை தடுமாறி வயல்வெளியில் விழும் நிலை உள்ளது. இதனால், வாகனங்களில் செல்லும் பெண்களும் முதியோரும் அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர்.
இதில், குழந்தைகள், முதியோர், பெண்கள் உள்ளிட்டோர் பெரும் விபத்தில் சிக்கும் முன், நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள், இந்த சாலை வளைவில் தடுப்பு அமைத்து, விபத்து அபாயத்திற்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.