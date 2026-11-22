சாலையோர கிணற்றுக்கு தடுப்பு சுவர் அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
சாலையோர கிணற்றுக்கு தடுப்பு சுவர் அமைக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 21, 2026 04:34 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:28 PM
சாலவாக்கம்: புலிப்பாக்கம் ஊராட்சியில், சாலையோரம் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள திறந்தவெளி கிணற்றுக்கு, தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
காட்டுப்புத்துாரில் இருந்து சாலவாக்கம் செல்லும் சாலையில், புலிப்பாக்கம் கிராமம் உள்ளது. இந்த புலிப்பாக்கம் பகுதியில் சாலையோரத்தில், தனியாருக்கு சொந்தமான திறந்தவெளி விவசாய கிணறு உள்ளது.
இந்த சாலையை பயன்படுத்தி, சுற்றுவட்டார கிராமத்தினர், தினமும் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
சாலையோர கிணற்றுக்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்காததால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, சாலையோரம் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள திறந்தவெளி கிணற்றுக்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.