சாலை வளைவில் தடுப்பு இல்லாததால் விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
சாலை வளைவில் தடுப்பு இல்லாததால் விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
ADDED : ஆக 03, 2026 03:12 AM
காஞ்சிபுரம்: முட்டவாக்கம் சாலை வளைவில் தடுப்பு இல்லாததால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், முட்டவாக்கம் சாலை வழியாக, ஒழுக்கோல்பட்டு, மேல்பங்காரம், கூரம், வதியூர், திருப்புட்குழி, பாலுசெட்டிசத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு, பலர் வாகனங்களில் சென்று வருகின்றனர்.
வாகன போக்குவரத்து நிறைந்த இச்சாலை வளைவை ஒட்டி, 10 அடி ஆழத்திற்கு பள்ளம் உள்ளது. தெரு மின்விளக்கு வசதி இல்லாத இச்சாலையில் பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள், கனரக வாகனத்திற்கு வழிவிட ஒதுங்கும்போது, சாலையோர பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, முட்டவாக்கம் சாலை வளைவில், பள்ளம் உள்ள பகுதியில் தடுப்பு அமைக்கவும், இருள் சூழ்ந்த சாலையில் மின் விளக்கு அமைக்கவும், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.