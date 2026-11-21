பாலாற்று பாலத்திற்கு அணுகு சாலை பணி தடுப்பு இல்லாததால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
பாலாற்று பாலத்திற்கு அணுகு சாலை பணி தடுப்பு இல்லாததால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 08:15 PM
உத்திரமேரூர்: அவளூர் பாலாற்று பாலத்திற்கான அணுகு சாலை அமைக்கும் பணி நடந்து வரும் நிலையில், சாலையோரம் தடுப்பு இல்லாததால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
அவளூர் – வாலாஜாபாத் பாலாற்றின் குறுக்கே, 15 மீ., அகலம், 715 மீ., நீளம் கொண்ட மேம்பா லம் கட்டும் பணி, 75 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெறுகிறது.
இதற்காக, ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருந்த பழைய தரைப்பாலம் இடித்து அகற்றப்பட்டு, அவளூர் கூட்டுச்சாலையில் இருந்து, வாலாஜாபாத் இணைப்பாக புதிய மாற்று வழி சாலை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அங்கம்பாக்கம், அவளூர், மல்லிகாபுரம், ஆசூர், வள்ளிபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்தோர், பாலாற்று மாற்று சாலை வழியாக, இருசக்கரம் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் மூலம் வாலாஜாபாத் சென்று, அங்கிருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
அவளூர் பகுதியில் அணுகு சாலைக்கான முதற்கட்ட பணி தற்போது தொடங்கப்பட்டு உள்ளது.
அணுகு சாலை பணி மேற்கொள்ளும் பகுதி பள்ளமாக உள்ளதால், எதிர்புறம் மாற்று வழிச் சாலையில் இயங்கும் வாகனங்கள், இரவு நேரத்தில் விபத்திற்குள்ளாகும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, அவளூர் அணுகு சாலை பணி நடக்கும் இடத்தில், மண் மூட்டை போட்டு, சாலையோரம் தற்காலிக தடுப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.