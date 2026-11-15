தடுப்புச்சுவர் இல்லாத கோவில் குளம் விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
தடுப்புச்சுவர் இல்லாத கோவில் குளம் விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 13, 2026 02:42 PM
ADDED : நவ 13, 2026 02:40 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் சாலையோரம் உள்ள வியாச சாந்தாலீஸ்வரர் கோவில் குளத்திற்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்கப்படாததால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லுாரி பின்புறம் வியாச சாந்தாலீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலுக்கு சொந்தமான குளம், சாலையின் தரைமட்டத்திற்கு இணையாக அமைந்துள்ளது.
மேலும், குளத்தைச் சுற்றிலும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கப்படவில்லை. இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், இரவு நேரங்களில் நிலைதடுமாறி குளத்திற்குள் விழும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், கோவில் நிர்வாகம் குளத்தை முறையாக பராமரிக்காததால், செடி, கொடிகள் வளர்ந்துள்ளன.
எனவே, அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுவதற்கு முன், கோவில் குளத்தை சுற்றிலும் தடுப்புச்சுவர் அமைத்து, தற்காலிகமாக எச்சரிக்கை பலகைகள் வைக்க வேண்டும். மேலும், செடி, கொடிகளை அகற்றி, குளத்தை தூர்வாரி சீரமைக்க, மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.