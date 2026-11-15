செவிலிமேடு சாலையோரம் மண் அரிப்பால் பள்ளம் அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
செவிலிமேடு சாலையோரம் மண் அரிப்பால் பள்ளம் அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 14, 2026 03:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:34 PM
காஞ்சிபுரம்: செவிலிமேடு பாலமடை சாலையோரம் மண் அரிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளத்தால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி, செவிலிமேடு - பாலமடை பெரியார் நகர் வழியாக விப்பேடு, நரப்பாக்கம், மேட்டுப்பாளையம், கீழ்கதிர்பூர், குண்டுகுளம் உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு தினமும் ஏராளமானோர் சென்று வருகின்றனர்.
வாகன போக்குவரத்தும், பொதுமக்கள் நடமாட்டமும் மிகுந்த இந்த சாலையோரம் மண் அரிப்பால் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் எதிர் திசையில் வரும் கனரக வாகனங்களுக்கு வழிவிட ஒதுங்கும்போது, சாலையோர பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, செவிலிமேடு பாலமடை சாலையோரத்தில், மண் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ள பள்ளத்திற்கு மண் அணைக்க, நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.